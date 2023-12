Adrien Rabiot ha deciso la sfida con il Monza grazie a un gol e un assist nel finale per Gatti. Il francese ha rinnovato per un’altra stagione lo scorso giugno e inoltre si è preso la fascia di capitano in assenza di Danilo. C’è un dato, però, che sottolinea l’importanza dell’ex PSG all’interno del club bianconero ed è il motivo per cui Allegri non ne può fare a meno.

La statistica in cui primeggia Rabiot

Dall’iniziodella scorsa stagione, Rabiot ha segnato 13 gol, compreso quello al Monza. Nessun centrocampista ha fatto meglio di lui e solamente Koopmeiners dell’Atalanta ha segnato gli stessi gol del francese nella stessa zona di campo.