Juventus, il DS del Bayern blinda Goretzka | Giuntoli vuole provarci

La Juventus vuole provarci per Leon Goretzka, centrocampista del Bayern e della nazionale tedesca con caratteristiche di spinta e di interdizione. Giuntoli vuole portarlo a Torino e il ragazzo gradisce la meta, ma sarà difficile strapparlo al Bayern Monaco.

Proprio di Goretzka ha parlato infatti il DS dei bavaresi Max Eberl: “Lo apprezzo molto, anche per il suo fisico e il suo stile. Di conseguenza, Leon è una parte importante del Bayern”. In ogni caso, il Bayern è una squadra in transizione, che probabilmente in estate ripartirà dal zero col progetto tecnico e tutte le decisioni verranno presa di comune accordo col prossimo allenatore: “La pianificazione della rosa verrà fatta col nuovo allenatore. Il fatto che Leon sia un giocatore della nazionale tedesca e abbia giocato un ruolo importante nel Bayern è vero”.

Goretzka-Juventus si può fare, ma occhio alle sirene inglesi

Goretzka ha un contratto col Bayern Monaco valido fino al 30 giugno 2026 e una valutazione di mercato che si aggira sui 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sport Bild, il giocatore darebbe al momento la priorità ad un trasferimento in Inghilterra, dove sarebbe seguito da Chelsea, Manchester United e West Ham, ma non disdegnerebbe l’ipotesi Juventus, dal momento che considera il club bianconero una meta affascinante.