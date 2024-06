Juventus, il Galatasaray piomba su Rabiot | Le ultime

Il club turco si aggiunge alle pretendenti del francese in caso non dovesse trovare un accordo con i bianconeri.

La notizia arriva da Futbol Arena, il Galatasaray si è attivato per arrivare ad Adrien Rabiot. Il francese ha il contratto in scadenza il 30 giugno, e da mesi parla con la dirigenza della Juventus per rinnovare, ma la firma non è ancora arrivata. La squadra turca, che ha appena vinto il campionato, resta in attesa nel caso il centrocampista e i bianconeri non dovessero trovare un accordo. Il centrocampista classe ’95 in totale ha giocato 212 partite con la Vecchia Signora, in cui ha realizzato 22 gol e servito 14 assist.

Contatti fra Rabiot e Juventus per il rinnovo

Ad ogni modo continuano i contatti tra la Juventus e l’entourage di Rabiot, per cercare un accordo. I bianconeri hanno fatto un’offerta da 7,5 milioni a stagione fino al 2026, con opzione di rinnovo al 2027, che però non è ancora stata accettata. Non è chiaro se sia una questione di soldi o di volontà del giocatore, ma al momento qualsiasi esito è possibile.