Juventus, il mercato di Thiago Motta: priorità a difensore e centrocampista

La Juventus di Thiago Motta è pronta ad operare sul mercato per cercare di rinforzarsi in questa finestra estiva

Thiago Motta ha già ben in mente la Juventus che andrà ad allenare il prossimo anno. Le scelte di mercato saranno mirate, e verrà data la priorità alla difesa e al centrocampo principalmente, che è stato più volte oggetto di discussione sul fatto che è il reparto che più andrebbe rinforzato. I nomi sul quale i bianconeri vorrebbero mettere le mani e che danno certamente priorità sono Calafiori e Koopmeiners come scrive la Gazzetta dello Sport.

Juventus, per Koopmeiners l’Atalanta chiede 60 milioni

I bergamaschi per il loro talento olandese che tanto ha fatto bene in questa stagione, portando a casa anche il primo trofeo da quando è a Bergamo chiedono 60 milioni di euro, cifra alta secondo la Juventus che vorrebbe in qualche modo abbassarla attraverso le contropartite tecniche che potrebbero interessare a Gasperini, una su tutti Huijsen che è rientrato dal prestito a Roma. Sul fronte portiere Di Gregorio è l’uomo giusto per Thiago Motta capace non solo di fare grandi parate ed essere un portiere affidabile, ma anche avere la capacità di costruire dal basso e avere abilità con i piedi.