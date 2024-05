Thiago Motta-Juventus, la prossima settimana attesa la firma a Lisbona

Thiago Motta è vicino ad essere l’allenatore della Juventus, manca solo l’ufficialità. I dettagli sul contratto dell’ex centrocampista sono stati tutti definiti e l’accordo è totale, la firma come riferisce Sky Sport avverrà in Portogallo a Lisbona presumibilmente la prossima settimana.

Thiago Motta-Juventus, contratto triennale per il tecnico ormai ex Bologna

L’accordo è su tre anni di contratto, da decifrare ancora l’eventualità di un ulteriore anno oltre ovviamente alle cifre dell’operazione ovvero l’ingaggio che la Juventus sosterrà a Thiago Motta. La decisione di firmare a Lisbona fu proprio perchè il tecnico si recherà in Portogallo per le vacanze dove raggiungerà la sua famiglia e le sue figlie, come aveva annunciato lui stesso al saluto finale a Bologna.