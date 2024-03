Juventus, il piano di De Laurentiis per il Mondiale per Club

Lotta a due tra Juventus e Napoli per il Mondiale per Club: l'avvocato Spallone spiega le motivazioni di una possibile esclusione dei bianconeri.

Juventus, Spallone: “L’esclusione per un anno dalle competizioni preclude la qualificazione”

Dopo la certezza della prima squadra italiana, l’Inter, qualificata al Mondiale per Club, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025, resta da coprire un secondo slot conteso tra Napoli e Juventus. Qualora i partenopei dovessero superare il turno potrebbero staccare il prezioso pass per la competizione iridata, superando i bianconeri nel Ranking.

D’altro canto, la questione resta delicata. A dire la sua, sul fronte del diritto, è l’avvocato Giorgio Spallone. Quest’ultimo, attraverso il proprio profilo X, ha dichiarato: “L’esclusione per 1 anno del 2020/2024 da tutte le competizioni organizzate da una confederazione può configurare causa preclusiva di accesso a qualificazione. La locuzione ‘può configurare’ equivale a: costituisce fondato motivo di contenzioso da parte di un club eventualmente controinteressato”.