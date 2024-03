Juventus, obiettivo secondo posto. Sfida al Milan

Juventus a caccia dei tre punti anti-Milan

Obiettivo secondo posto, il vero diktat in casa Juventus. Oggi contro l’Atalanta serve una vittoria, il Milan sogna il sorpasso, vincere e respingere l’assalto rossonero l’imperativo in casa Juventus. Allegri si affida in attacco alla coppia Chiesa-Milik.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Iling Junior; Chiesa, Milik. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini