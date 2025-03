Kolo Muani è stata una vera e propria rivelazione alla Juventus, mentre a Parigi il suo successore, Dembele, ha avuto modo di rendersi insostituibile. L’attaccante francese sta vivendo un periodo fantastico con il PSG e molto probabilmente il club non avrà più tanto interesse a riprendersi Kolo Muani. Dunque, buone notizie per la Juventus.

Juventus, Kolo Muani dunque è un’aggiunta, uno in più per il PSG

Il passaggio del turno del Paris Saint Germain ha avuto ripercussioni positive anche per la Juventus. Adesso che Osmane Dembele è diventato il centravanti principale dopo l’addio di Kolo Muani e autore di una striscia di reti impressionante nel 2025: ventuno gol in sedici partite, trascinando anche ieri la propria squadra al successo.

L’attaccante francese in prestito alla Juve, potrebbe rimanere a Torino senza alcun ostacolo. Il 22enne è sotto contratto per altri tre anni e a bilancio, a giugno, per circa 55 milioni di euro. Quindi anche il PSG può accettare un prestito con obbligo di riscatto per poi arrivare a una plusvalenza nell’estate del 2026, quando l’ammortamento sarà di circa 35 milioni.