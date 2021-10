Juventus, la decisione è sorprendente

Non accadeva da anni, scelta dolorosa per Allegri

Juventus in ritiro, la decisione è di Allegri

Non succedeva da anni, la Juventus va in ritiro. I risultati deludenti e la classifica che piange ai colori bianconeri hanno fatto prendere allo staff bianconero una decisione shock. Max Allegri ha deciso che la Juve debba rimanere in ritiro fino a sabato prossimo, una scelta dolorosa che in casa juventina sperano sia decisiva per la svolta.

Serve tornare a vincere, le voci sull’esonero di Allegri son state già spazzate via, tanti i motivi, dalla fiducia incondizionata da parte del patron Agnelli, al super ingaggio che a tutti gli effetti blinda l’allenatore toscano.