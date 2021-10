Esonero Allegri, la Juve pensa al sostituto | Gli aggiornamenti

Allegri e un esonero troppo esoso

La nuova avventura di Allegri sulla panchina della Juventus non sta regalando i risultati sperati, i 5 scudetti di fila sono ormai il passato, il presente parla di una Juve che arranca ed una classifica che non sorride certo ai colori bianconeri. Parlare di esonero di Allegri non è utopia, a salvare in questo momento il tecnico toscano potrebbe essere…il contratto. 9 milioni a stagione, la cifra garantita dal club di Agnelli all’allenatore per riportarlo a Torino e strapparlo alla concorrenza, Inter su tutte, oggi pesano come un macigno sull’eventuale cambio alla guida tecnica.

Il possibile sostituto risponde all’identikit di Zinedine Zidane, l’unico col pedigree da Juve. Un cambio alla guida tecnica al momento scongiurato, una fiducia che sembra però essere a termine, scaricato da parte della tifoseria Allegri vive il momento più difficile da quando è alla Juve. I prossimi impegni in campionato e coppa saranno decisivi.