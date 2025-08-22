Domenica 24 agosto, alle 20:45, l’Allianz Stadium ospiterà l’esordio stagionale della Juventus contro il Parma. I bianconeri arrivano al via della Serie A forti di un precampionato convincente e con un mercato che potrebbe ancora regalare novità importanti a Tudor. Gli occhi saranno puntati su Jonathan David, nuovo centravanti che ha già lasciato ottime impressioni nelle amichevoli estive e che ora si prepara al primo esame ufficiale davanti al pubblico di casa. Il Parma di Cuesta, invece, dovrà subito fare i conti con due assenze pesantissime: Ondrejka, vittima della frattura del perone, e Frigan, fermato da un grave infortunio al crociato appena dopo la firma.

Juventus-Parma, probabili formazioni e dove vederla

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cabal, Perin, Milik, Miretti, Savona.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.