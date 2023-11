Dopo la doppietta con la nazionale italiana prendendosi anche i complimenti di mister Spalletti, Chiesa deve ritrovare il gol anche con i bianconeri nel match contro l’Inter.

Juventus, serve il chiesa formato nazionale

Dall’Euro impresa al sogno scudetto, alla Juventus in questo momento serve il miglior Chiesa, quello vista con la maglia della nostra nazionale, assoluto protagonista del match vinto dagli azzurri contro la Macedonia del Nord. Le statistiche parlano di un Chiesa infermabile grazie anche alle indicazioni di mister Spalletti che lo fa giocare nel suo ruolo naturale, l’esterno d’attacco nel 3-5-2. nella partita di lunedi con l’Ucraina il classe 1997 ha registrato numeri pazzeschi:11 duelli vinti su 18, 2 tiri verso la porta,100% di contrasti riusciti, 2 occasioni create e 6 dribbling. Mister Max Allegri sta aspettando il Federico Chiesa di inizio stagione che ha trovato 4 reti nelle prime 5 partite per poi fermarsi e riprendere a segnare con maglia azzurra. Ora il derby d’ Italia può spingere l’ex Fiorentina a dare di più visto che ha segnato solamente un gol tra Juventus e Fiorentina in 12 presenze contro i nerazzurri.