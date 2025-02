Giornata intensa per l’Inter, nelle prossime ore ci sarà in particolare da valutare le condizioni di Marcus Thuram e Marko Arnautovic, entrambi usciti acciaccati dalla sfida di lunedì scorso contro la Fiorentina.

Juventus-Inter, Bastoni e Thuram in campo, out Arnautovic

Il giovane francese è uscito a gara in corso dopo aver capito di non farcela per il fastidio di una contusione alla caviglia sinistra. Successivamente anche l’austriaco, entrato proprio al posto di Thuram, ha fatto in tempo a decidere la partita prima di lasciare il campo per un problema all’adduttore. Già oggi se ne saprà di più, oggi la squadra tornerà a lavorare ad Appiano Gentile per preparare il derby d’Italia.

Il leggero infortunio subito da Thuram, trattandosi di una contusione, con il giorno libero concesso ieri da Simone Inzaghi, potrebbe aver aiutato. Il francese potrebbe essere in campo contro i bianconeri. Oggi si saprà di più. Per Arnautovic, invece, a caldo aveva parlato di “qualche crampo”, dicendosi fiducioso per un suo pronto recupero, potrebbe essere in campo tra qualche settimana.

Ci sarebbe anche Bastoni da valutare, ma sul difensore nerazzurro filtra ottimismo. Dopo essere uscito dal campo, Bastoni ha applicato una borsa del ghiaccio sulla coscia, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.