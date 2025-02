Juventus – Inter, le scelte di Thiago Motta e Inzaghi: le formazioni

Thiago Motta opta per Kolo Muani titolare in Juventus – Inter. Ancora panchina per Vlahovic. Sulla trequarti c’è Conceição con Yildiz ai lati di Koopmeiners. In mezzo al campo torna Thuram accanto a Locatelli. Da un Thuram ad un altro Thuram, Marcus prenderà il posto di titolare accanto a Lautaro Martinez.

Juventus – Inter, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, K. Thuram; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. All. Inzaghi.