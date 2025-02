Non solo Cambiaso, in casa bianconera continua a tenere banco anche la situazione del difensore francese. Ecco quando rientrerà a disposizione

Thiago Motta ha dovuto gestire numerose assenze nel corso della stagione, non è stato semplice. La gestione delle assenze dei giocatori chiave richiede una pianificazione accurata e una profonda conoscenza delle risorse disponibili all’interno della rosa. L’ultimo infortunio importante è stato quello di Pierre Kalulu.

Juventus, rientro lontano per Kalulu

L’assenza di Pierre Kalulu, difensore francese arrivato dal Milan, a causa di un infortunio muscolare, ha creato non poche difficoltà a Motta. La coppia che si è poi occupata della fase difensiva della Vecchia Signora, composta da Federico Gatti e Renato Veiga, si è dimostrata solida e ha difeso alla meglio il reparto arretrato bianconero. Tuttavia, nonostante le prestazioni positive l’assenza di Kalulu si è fatta sentire.

La lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra, ricavata durante la partita di Champions League contro il Benfica richiede tempi lunghi. Attualmente, il difensore sta seguendo un programma di riabilitazione personalizzato, con monitoraggi costanti da parte dello staff medico della Juventus. Il rientro non è previsto a breve, almeno non nel mese di febbraio, quindi il francese perde anche il ritorno dei playoff di Champions League e gli incontri di campionato contro Cagliari e Inter. La speranza è quella di poterlo avere almeno in panchina contro il Verona. Motta spera di contare pienamente su di lui per il big match contro l’Atalanta.