La buona prova col Brest fa sperare Thiago Motta in vista del futuro, anche se ora l’ex Bologna vuole nuove conferme. 4-2-3-1 per l’allenatore con le novità Savona, Cabal e Adzic. Confermato ancora una volta Vlahovic. La gara delle 18:30 andrà in onda sia su Sky che su Dazn.

Juventus-Juventus Nex Gen, la probabile formazione dei bianconeri:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Fagioli, Adzic; Vlahovic. All. Thiago Motta.