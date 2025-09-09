La comunicazione ufficiale da parte della Federcalclo del Portogallo, secondo la quale Francisco Conceicao è tornato a Torino, a causa di un fastidio muscolare, è una doccia fredda per Igor Tudor che si ritroverà al derby d’Italia senza il giocatore portoghese. Quali alternative ha il tecnico della Juventus?

Juventus, le alternative disponibili in assenza di Conceicao

Ore di riflessioni in casa bianconera. In vista del big match contro i nerazzurri, e l’assenza di Conceicao, Openda può partire dal 1′ minuto contro l’Inter alla ripresa del campionato e della terza giornata di campionato. Lo stop fisico di Conceiçao starebbe inducendo Igor Tudor a ragionare di conseguenza, con l’intenzione di fare la scelta giusta in una gara così importante.

L’attaccante belga, in ritiro con la Nazionale fino a ieri, oggi si allenerà per la prima volta in bianconero. Aggregatosi al gruppo dopo gli impegni della sosta, l’ex Lipisa scalpita per un’occasione nel derby di Italia. Allo stesso tempo, Igor Tudor potrebbe varare alternative interessanti. Con l’assenza di Conceiçao, anche Koopmeiners, McKennie e Vlahovic si candidano dal 1′. Tutto dipenderà anche dal modulo e dall’impostazione tattica che il tecnico croato andrà a scegliere contro i nerazzurri. Nei prossimi giorni, i ballottaggi saranno sciolti, tutto dipenderà anche dalle condizioni fisiche degli altri giocatori.