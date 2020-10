Juventus, Kulusevski: “Pirlo è un allenatore perfetto, perché ti dà fiducia”

Il calciatore svedese ha manifestato tutta la sua stima verso il suo mister, in un intervista, perché : “Non ha timore di lanciare i giovani”.

Ai microfoni di Sky Sport il giovane talento Dejan Kulusevski si è detto molto soddisfatto, fino ad ora, della sua esperienza alla Juve, ma soprattutto ha voluto sottolineare la bravura del suo nuovo allenatore Andrea Pirlo: “Pirlo per noi è fondamentale. Qui alla Juventus, che è una grandissima squadra, non giochi per l’età ma giochi per quello che dimostri durante l’allenamento. E Pirlo, in questo senso, è un allenatore perfetto perché ti dà fiducia e sai che se tu fai bene e te lo meriti puoi andare in campo. Il mister e lo staff mi aiutano davvero tanto, sia in campo che fuori. Quando non faccio qualcosa che mi viene richiesto, me lo dicono subito in modo da non ripeterlo”

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >>> Pirlo crede nella sua Juve: “Abbiamo bisogno di tempo”

Nell’ intervista il calciatore ha anche affermato di non avere ancora un ruolo definito: “Dove mi mette Pirlo io gioco, spiegandomi tutto quello che vuole da me”. E sulla domanda della concorrenza con Dybala ha dichiarato: “Concorrenza con Dybala? Qui ci sono tanti giocatori fortissimi e la concorrenza è la cosa migliore per tutti. Per me, che devo guadagnarmi il posto ogni giorno in base a cosa faccio vedere in allenamento. Non si può giocare sempre, ma quando verrò chiamato in causa darò sempre il massimo”