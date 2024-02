Juventus, la sconfitta con l’Udinese fa riflettere anche sul mercato | I bianconeri studiano una tripla cessione

Sono passati due giorni da Juventus-Udinese, partita che ha spento definitivamente gli entusiasmi dei bianconeri per un possibile scudetto. Allegri deve tenere alte le motivazioni per non rischiare di mettere in discussione anche il quarto posto, ad oggi solido. È arrivato il momento dei bilanci, di pensare a quella che sarà la prossima stagione e chi ci sarà della rosa attuale.

Chiesa, Kostic, Kean e non solo: tutti i possibili partenti

Una delle prime conseguenze della sconfitta con l’Udinese della Juventus è il dubbio sul futuro di Federico Chiesa. Già da qualche mese è in corso una trattativa per rinnovare il suo contratto che scade nel 2025, ma l’ex Fiorentina guadagna 5 milioni netti all’anno e viene da stagioni complicate dal punto di vista di infortuni e rendimento. Inoltre l’esplosione di Yildiz è un ulteriore motivo per il quale la partenza di Chiesa non è un’utopia. A meno che non ci siano grossi ribaltoni giudiziari, un altro giocatore che andrà via è Paul Pogba. Oltre a lui anche Moise Kean lascerà quasi sicuramente i bianconeri: ormai ultimo nelle gerarchie dell’attacco, e con uno stipendio importante (3,5 milioni all’anno). Lo stesso Filip Kostic sta giocando meno ultimamente, e non è da escludere una sua cessione se arriva una buona offerta. Sempre nel ruolo di esterno l’inglese Iling Junior sembra aver interrotto il suo percorso di crescita, e potrebbe rappresentare una buona occasione per fare cassa in estate. Un’ulteriore nome è quello di Alex Sandro, il cui contratto scade a giugno e salvo sorprese non verrà rinnovato.