Juventus, Chiesa e Milik pronti a prendersi la scena contro l’Udinese

Massimiliano Allegri ha scelto Milik-Chiesa come coppia per la partita di stasera contro l'Udinese. Panchina per Yildiz, Vlahovic e Kean fuori dai convocati.

La Gazzetta dello Sport lo ha confermato: senza Vlahovic spazio a Chiesa e Milik per la notte del riscatto. L’azzurro torna titolare dopo 2 mesi, il polacco parte dal primo minuto dopo la prestazione negativa e sfortunata con l’Empoli, in cui ha preso il cartellino rosso dopo appena 17′.

La strana coppia: insieme dall’inizio solo due volte in stagione prima di oggi

Arek Milik e Federico Chiesa sono partiti insieme dall’inizio appena due volte in stagione, una se ci si limita al solo campionato. Ma Vlahovic non è al meglio e non figura nemmeno tra i convocati, così come Moise Kean, per il posticipo con l’Udinese. Spazio dunque a Milik da centravanti, con Chiesa a fare da spalla, che a meno di sorprese vincerà il ballottaggio con Kenan Yildiz.