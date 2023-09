Juventus-Lazio, le ultimissime sulle formazioni | I ballottaggi

Primo big match della giornata, in campo Juventus e Lazio

Poche ore e sarà Juventus-Lazio, l’ex Sarri fa visita alla squadra di Allegri. Ancora qualche dubbio di formazione per gli allenatori, in casa bianconera Chiesa dovrebbe essere regolarmente in campo al fianco di Vlahovic, in casa Lazio tridente Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Kamada, Rovella, Vecino, Isaksen, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.