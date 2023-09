Juventus-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

Diversi cambi in casa Juve. Allegri potrebbe lanciare Weah, Fagioli, Cambiaso e Milik dal 1′. Verso il turno di riposo per Chiesa. Confermato Gatti in difesa con Bremer e Danilo in difesa. D’Aversa ritrova Baschirotto, non disponibile per squalifica nella gara contro il Genoa. Attacco affidato al tridente composto da Almqvist, Strefezza e Krstovic.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.