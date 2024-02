Juventus, maxi scambio con l’Atalanta per arrivare a Koopmeiners

La Juventus continua a fare pressione sull’Atalanta per Teun Koopmeiners, ma è necessario trovare un accordo con i bergamaschi per concludere l’affare.

Juventus, i bergamaschi sono interessati a Miretti

La Vecchia Signora è in trattativa con l’Atalanta per acquistare il centrocampista olandese classe 1998 Teun Koopmeiners. Come riportato da Calciomercato.com, i bergamaschi vedono come buona contropartita il centrocampista classe 2003 Fabio Miretti, che lasciando la Juve avrebbe l’opportunità di giocare con maggiore continuità e quindi di non ostacolare la sua crescita calcistica.