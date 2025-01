Una vittoria per rinascere: la Juventus piega il Milan all’Allianz Stadium (2-0)

Altro volto e una pareggite, molto acuta, almeno sedata per la Juventus. I bianconeri passano, con una grande prestazione, contro il Milan. Dopo un primo tempo frizzante, la formazione di Thiago Motta, che già aveva avuto diverse occasioni, schiaccia i rossoneri e va avanti di due con Mbangula e Weah. Juventus momentaneamente quarta, in attesa della gara della Lazio, con 37 punti. Il Milan allontana la zona Champions e resta a 31, alle spalle di Bologna e Fiorentina.

Juventus – Milan, primo tempo frizzante: tante occasioni e niente reti

Prima frazione di buon livello all’Allianz Stadium di Torino. Juventus propositiva, che chiude la prima fase con un possesso palla superiore al 65%, e un Milan in attesa, pronto a costruire principalmente in ripartenza. Nei primi dieci minuti doppia occasione, per entrambe: prima con Mbangula a cui rispondono i rossoneri con Leão, il più pericoloso dei suoi. Doppia chance olandese, ancora una per parte, nella prima Koopmeiners, con un buon tiro, la manda alta sulla traversa, nella seconda, da schema costruito su corner, Reijnders trova l’opposizione della difesa dei padroni di casa. Dopo diverse opportunità della Juventus, arriva il salvataggio di Gatti su colpo di testa di Theo Hernández nel finale.

Juventus – Milan, altro approccio bianconero: decidono Mbangula e Weah

Ripresa principalmente a tinte bianconere. La formazione di Thiago Motta tiene bene palla e non fornisce opportunità agli ospiti. Il vantaggio arriva al cinquantanovesimo minuto. Nico González cerca e trova Mbangula, che calcia forte di destro, trovando la deviazione di Emerson Royal, e non lascia scampo a Maignan. Passano appena cinque minuti e arriva il raddoppio della Juventus. Weah, entrato all’inizio della ripresa al posto di Yildiz, parte in velocità, punta Tomori e la mette alle spalle del portiere francese. Pochissimi spunti rossoneri, che non reagiscono al doppio vantaggio dei padroni di casa. Torna a vincere la Juventus. Quarta vittoria in casa di questa stagione, dopo quelle contro Como, Torino e Lazio, per i bianconeri di Thiago Motta.

Juventus – Milan, risultato e tabellino:

2 – 0

Reti: 60′ Mbangula, 64′ Weah

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram (82′ Fagioli); Yildiz (45′ Weah), Koopmeiners (74′ Douglas Luiz), Mbangula (90′ Adzic); Nico González (82′ Vlahovic). All. Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (75′ Camarda), Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer (60′ Jimenez), Fofana; Musah, Reijnders (79′ Terracciano), Leão; Abraham (79′ Jovic). All. Conceição.