La Juventus ancora a lavoro sul mercato per apportare nuovi rinforzi nei vari reparti. In attacco ancora nulla di concreto per i bianconeri che, ai nomi di Sancho e Adeyemi aggiunge anche quello di Wenderson Galeno.

Juventus, Giuntoli lavora per Wenderson Galeno

In avanti servirà trovare un giovane talento se dovesse partire Soulé, Roma e Leicester hanno fatto la loro offerta. L’idea di Giuntoli, si sposta anche su Galeno. E’ sicuramente il nome meno noto di quelli cercati dalla Madama in queste settimane, ma per l’attacco si pensa anche a Galeno, esterno brasiliano 26enne del Porto con passaporto portoghese. All’attivo possiede 15 gol, tutti segnati nell’ultima stagione.

La Juventus potrebbe approfittare della difficoltà del Porto, ha necessità di far salire le sue quotazioni in tempi brevi per il fair play finanziario. Galeno ha una clausola da 60 milioni, ma potrebbero bastarne 30-40. Il giovane talento brasiliano piace molto a Thiago Motta che ha dato il via alla dirigenza per avviare la trattativa.

Intanto il ds bianconero continua ad avere contatti con i tedeschi del Borussia Dortmund per portare a Torino Karim Adeyemi, 22enne tedesco che ha già dato il suo ok a trasferirsi in Italia. La richiesta dei prussiani però è elevata: 40-50 milioni di euro. Un po’ difficile al momento per i piemontesi muoversi così oltre.