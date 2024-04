Juventus, nel mirino un ex Napoli se parte Bremer

Con diversi club di Premier League interessati a Bremer, la Juventus starebbe studiando un modo per tutelarsi in caso di offerte irrinunciabili per il cartellino del difensore brasiliano.

Juventus, il possibile sostituto di Bremer

Come riportato da Calciomercato.it, i bianconeri hanno messo gli occhi su Kim, centrale coreano classe 1996 che al momento non è titolare nel Bayern Monaco. Anche altri club di Serie A, come il Napoli (che sarebbe un ritorno) e l’Inter, sarebbero interessati al giocatore, ma lo stipendio di Kim, 8 milioni di euro a stagione, fa paura.