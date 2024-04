Milan, contro la Roma torna Tomori

Buone notizie per Pioli in vista dell'Europa League

In vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League, in casa Milan c’è una buona notizia cioè, che Fikayo Tomori tornerà titolare contro la Roma.

Milan, Tomori torna per la sfida di Europa League

L’inglese, infatti, la scorsa settimana non ha mai avuto problemi fisici, ma è stato costretto a saltare l’andata contro la Roma per squalifica e non è sceso in campo contro il Sassuolo perché era diffidato e rischiava di saltare il derby. Giovedì, però, Stefano Pioli potrà contare nuovamente sul suo miglior difensore. Al fianco dell’inglese ci sarà Matteo Gabbia. In panchina, inoltre, ci sarà Malik Thiaw. Tuttavia, Simon Kjaer non sarà presente. Vedremo però se tornerà Tommaso Pobega, che ieri si è allenato con la squadra.