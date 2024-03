Juventus, nuovo aumento di capitale: ecco dove andranno i soldi

Juventus, in arrivo 200 milioni di euro

Nuovo aumento di capitale in vista per la Juventus, con offerta per gli azionisti, valida sino al 27 marzo. In arrivo 200 milioni di euro (al netto 196) che serviranno, in sostanza, principalmente i 127 arrivati da Exor, per coprire il negativo arrivato dopo la mancata qualificazione alle competizioni europee e per pagare i debiti della campagna acquisti degli anni precedenti.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i 69 milioni restanti verranno utilizzati per “finanziare il fabbisogno finanziario totale netto del gruppo per i 12 mesi successivi alla data del prospetto stimato in circa Euro 48 milioni e per la restante parte (circa Euro 21 milioni) per ridurre il livello di indebitamento finanziario non corrente”. L’obiettivo è quello di portare avanti il piano pluriennale 2026-2027 per il ritorno utile positivo.