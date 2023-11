Nuova tegola in casa Juventus, dopo l’infortunio di Locatelli, in vista dello scontro di alta classifica contro l‘Inter. Si ferma questa volta Fabio Miretti, centrocampista della Nazionale U-21, a causa della lombalgia. Il classe 2003 si era fermato per lo stesso motivo nel riscaldamento prima del match contro il Cagliari. Come riportato da Sportmediaset, il giocatore bianconero ha già lasciato il ritiro con gli azzurrini. Secondo infortunio in pochi giorni a centrocampo per Massimiliano Allegri.

Emergenza centrocampo per i bianconeri

Allegri è alla prese con una vera e proprio emergenza nel reparto centrale del campo: dopo Locatelli, che ha rinunciato alla Nazionale per via di una costola fratturata, anche Miretti rischia di saltare la sfida contro l’Inter. Il tecnico toscano ha così gli uomini contati a centrocampo: con Pogba e Fagioli out per motivi ben noti, gli unici disponibili sono Rabiot, Nicolussi Caviglia e McKennie.