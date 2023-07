Juventus, ora è ufficiale: Giuntoli nuovo ds | Il comunicato

Juventus, Giuntoli ufficiale: il comunicato

Arrivato l’annuncio ufficiale della Juventus: Cristiano Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo. Ecco il comunicato della società: “Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristiano Giuntoli ha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Ora Giuntoli è con noi. In bocca al lupo Cristiano e benvenuto alla Juventus!”

Giuntoli, 2 milioni per 3 anni

Si apre un nuovo capitolo della carriera di Giuntoli, che lascia Napoli dopo 8 stagioni, concludendo la propria esperienza con uno scudetto. La Juventus ha inseguito il ds ex Napoli per diversi mesi, già a partire da dicembre. La svolta decisiva è arrivata a fine giugno quando la società partenopea ha deciso di liberare il toscano. Alla Juventus, il ds, guadagnerà 2 milioni netti a stagione per 3 anni, con opzione aggiuntiva di altri due anni.