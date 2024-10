Juventus: per gennaio rebus Arthur e Djalò

In seguito all’infortunio di Gleison Bremer, Giuntoli potrebbe tornare sul mercato a gennaio per rinforzare la difesa . Come riportato dalla ‘Gazzetta dello sport’ il tesoretto per la Juventus potrebbe arrivare dalle cessioni di alcuni esuberi.

Thiago Djalò e Arthur sul mercato

Il portoghese ,arrivato nello scorso mercato di gennaio, ha collezionato pochissimi minuti in campo con la Juventus, tant’è che la società bianconera lo ha girato in prestito al Porto sei mesi dopo durante il mercato estivo. L’esperienza in Portogallo non sta andando affatto bene e questo potrebbe portare la Juventus, in caso di arrivo di un’offerta coerente a venderlo già durante il prossimo mercato invernale.

L’alto esubero eccellente in casa Juventus è Arthur: inserito in lista Champions da Thiago Motta ad inizio anno e con un ingaggio importante , deve ancora mettere a referto una convocazione. Anche nel caso del brasiliano, la ‘Vecchia Signora’ spera di ricevere un’offerta soddisfacente per poter poi agire sul mercato. C’è poi da verificare in casa Juventus la posizione di Danilo: nonostante il capitano bianconero abbia giocato pochi minuti, fino a ora non ci sono stati particolari segnali di insofferenza da parte del giocatore che però in caso di assestamento o addirittura peggioramento di tale situazione potrebbe arrivare a chiedere la cessione.