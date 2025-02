Dopo la doppietta all'Inter il bomber sempre più in rampa di lancio: già 15 i gol in campionato e Fiorentina al quarto posto.

Moise Kean dopo la Juve è rinato. L’attaccante italiano con la maglia della Viola dopo 23 giornate ha già realizzato 15 reti, piazzandosi al secondo posto nella classifica dei bomber alle spalle di Retegui, avanti di un gol. Record personale e quarto posto per la Fiorentina, a più 2 proprio sulla Juventus.

Juventus, rimpianto Kean? Le parole dell’attaccante

Da zero a 15. Nelle 19 presenze accumulate in campionato la scorsa stagione con la Juventus Kean non è mai riuscito a mettere la palla in rete. A Firenze, con la giusta fiducia e tanto spazio, il giocatore ha segnato già 15 reti.

Ieri, nel match di recupero contro l’Inter, il classe 2000 ha messo a segno due gran gol, importanti per la vittoria che hanno consegnato alla squadra toscana il quarto posto in classifica. Dopo il match diversi giornalisti hanno provato a farli lanciare una scoccata alla sua ex squadra. Quando a Sky gli è stato chiesto se qualcuno lo stesse rimpiangendo, il centravanti ha risposto così: “Non so di cosa stai parlando”. Poi ai microfoni di Dazn ha spiegato il motivo del suo exploit sulle rive dell’Arno. Che sa un po’ di frecciata alla Juve. “Ho trovato una squadra che crede in me, una famiglia. Ed era ciò di cui avevo bisogno. Qui mi trovo benissimo”.