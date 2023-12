Juventus-Roma 1-0: Rabiot mette paura all’Inter. Allegri batte Mourinho

Comincia forte la formazione ospite colpendo subito un palo con Cristante al minuto 4. Risponde la Juve al 12′ con Vlahovic che, in seguito a un contropiede, conduce palla fino in area di rigore giallorossa e col destro calcia in tribuna. È sempre il serbo al 19′ il più pericoloso che riesce a girarsi nel duello fisico in area con Llorente e a tu per tu col portiere trova il grande intervento in scivolata di Mancini. Giocata fantastica al 29′ di Yildiz che salta un difensore della Roma ma col mancino calcia sul secondo palo fuori di poco. Due minuti dopo ci prova la Roma con Dybala che dai 16 metri calcia con l’esterno sinistro che esce di pochissimo sulla destra di Szczesny. La miglior occasione del primo tempo per i bianconeri capita sui piedi di Kostic al 43′ che colpisce di controbalzo in diagonale, Rui Patricio battuto ma sulla linea salva N’Dicka.

Secondo tempo

Trova subito il vantaggio la Juve al secondo minuto della ripresa grazie alla giocata di tacco di Vlahovic con Rabiot che batte sul primo palo il portiere portoghese. Il primo squillo giallorosso nel secondo tempo arriva al 71′ con un tiro da fuori area di Dybala controllato facile da Szczesny. All’84’ i bianconeri hanno l’opportunità di chiuderla con un grande assist di Chiesa al centro dell’area per Mckennie e Rui Patricio che para centralmente. La Roma ci prova nel finale con una serie di palloni in mezzo all’area bianconera ma non riesce a trovare il pareggio.

Tabellino del match

Reti: 47′ Rabiot

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie (96′ Rugani), Locatelli, Rabiot, Kostic (75′ Iling Jr); Yildiz (66′ Chiesa), Vlahovic (75′ Milik). All. Allegri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes (74′ El Shaarawy), Bove (64′ Pellegrini), Zalewski (80′ Azmoun); Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Arbitro: Simone Sozza

Ammoniti: 68′ Paredes, 77′ Locatelli