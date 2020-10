Juventus, Ronaldo: “Mi sento come una belva costretta a restare in gabbia”

A poche ore dal tanto atteso match Juve- Barcellona, arriva la notizia: CR7 salterà la sfida con Lionel Messi

Cristiano Ronaldo non potrà essere a disposizione dell’allenatore bianconero per la partita di Champions League contro il Barcellona, stasera alle ore 21 allo Stadium in diretta su Canale5; l’attaccante portoghese non sarebbe ancora guarito dal Covid-19.

La società bianconera, infatti, ha sottoposto tutta la squadra e il team a un nuovo giro di tamponi come da protocollo, non riportando però l’esito sperato per CR7, virus che lo tiene lontano dal campo da calcio dallo scorso 13 ottobre.

La politica della Juventus riguardo le comunicazioni sui contagi da Covid-19 è quella di ufficializzare solo i cambiamenti di stato di salute dei giocatori. La società infatti comunica solo quando un giocatore dovesse risultare positivo e poi non comunica più nulla, fino all’avvenuta negativizzazione del tampone. Insomma, visto il silenzio dopo il giro dei tamponi se ne deduce che non è cambiata la condizione di CR7.

Una bella batosta anche per lo stesso giocatore, che si sente “come una belva costretta a restare in gabbia”. Tuttosport ha infatti riportato l’emozioni esternate dal portoghese confessate agli amici più stretti. Ronaldo proverà a rimettersi a disposizione del mister domenica nel match in casa dello Spezia.

Stasera, invece, Andrea Pirlo si affiderà a Kulusevski e Morata insieme a Dybala, che sarebbe favorito nel ballottaggio con Chiesa.

