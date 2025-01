Juventus, sacrificare Fagioli per sbloccare il mercato

La Juventus prova a costruire un tesoretto per il mercato di gennaio. A favore di questo, Giuntoli può contare su alcune soluzione per sbloccare altre operazioni. Il principale indiziato a lasciare la Continassa, stando a quanto riferisce TuttoSport, sarebbe Nicolò Fagioli.

Juventus, richieste dall’estero per Fagioli

Impiego minimo per il centrocampista bianconero, utilizzato soltanto 16′ nelle ultime sei gare, che cerca spazio maggiore. Terminato in fondo alle gerarchie di Thiago Motta, Fagioli piace in Inghilterra e in Francia, su di lui West Ham e Marsiglia di De Zerbi. La richiesta di partenza bianconera per intavolare una trattativa è tra i 20 e i 25 milioni di euro. L’eventuale cessione andrebbe a sommersi ad altre uscite, con relativi risparmi importanti, quali Danilo e Arthur.