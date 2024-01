Juventus-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la ventesima giornata e si apre il girone di ritorno di Juventus e Sassuolo, impegnate martedì, alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri a caccia della quarta vittoria consecutiva per restare ancorati all’Inter, vincitore della sfida contro il Monza. Diversa la situazione per i neroverdi, alla ricerca di punti per allontanare la zona rossa della classifica, ma forti di una ritrovata vittoria arrivata in casa contro la Fiorentina. La gara d’andata corrisponde anche all’unica sconfitta della Juventus fino a questo momento: al Mapei Stadium, lo scorso 23 settembre, la formazione di Dionisi è riuscita a imporsi per 4-2 su quella di Allegri. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari; Pedersen, Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.