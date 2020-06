Juventus: scambio clamoroso per arrivare a Verratti

Il centrocampista della nazionale Marco Verratti torna ad essere un nome caldo in casa Juventus in vista della prossima sessione di mercato

Ormai da anni Marco Verratti viene in qualche modo ad accostato ai principali club italiani, in particolar modo alla Juventus, squadra di cui è tifoso fin da bambino. Il centrocampista del Paris Saint Germain seppur stia bene in Francia, non ha mai giocato in Serie A. Un vero e proprio paradosso per un calciatore italiano, ma chissà se il prossimo anno possa essere quello giusto per ritornare nel Bel Paese.

Juventus: Pjanic la chiave per arrivare a Verratti

Il club parigino non avendo esigenza di vendere difficilmente si priva dei suoi pezzi pregiati a meno di offerte clamorose. I bianconeri però stavolta potrebbero avere l’asso nella manica, ovvero Miralem Pjanic. Il bosniaco seppur abbia un contratto fino al 2023, sembra abbia terminato il suo ciclo juventino e potrebbe decidere di cambiare aria per tentare l’avventura in Ligue 1 (piace anche al Barcellona).

Una possibilità che potrebbe diventare ancor più concreta qualora sulla panchina dei francesi dovesse sedersi Massimiliano Allegri. Non mancano gli indizi in tal senso come la presentazione del suo libro avvenuta proprio nella capitale francese e l’acquisto di una cavalla francese che ha gareggiato all’ombra della Tour Eiffel.

Per ora però il tutto è in fase embrionale anche perché il numero 6 del Psg percepisce uno stipendio di non poco conto, circa 17 milioni di euro l’anno. Una cifra che fa di lui il calciatore italiano più pagato del mondo. Dunque la Juventus dovrà avere buone argomentazioni anche in questo senso per convincere il giocatore a trasferirsi a Torino. Un ostacolo decisamente arduo visto che il procuratore di Verratti è Mino Raiola, da sempre un osso duro in questo genere di trattative.

Insomma, in attesa di tornare in campo il calciomercato già impazza. Sarà una sessione molto breve, ma decisamente intensa.