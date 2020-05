Calciomercato Allegri Newcastle a un passo

Un nuovo Paperon de’ Paperoni proveniente dagli stati arabi sta per mettere la mani su un club calcistico: si tratta di Mohammad Bin Salman. Il principe ereditario della corona saudita, infatti, ha praticamente concluso l’acquisto del Newcastle e punta a farlo diventare uno dei primi club al mondo, anche grazie alle ingenti opportunità economiche che metterà a disposizione. La ripartenza del club bianconero, in attesa di sapere cosa succederà nel mondo del calcio per via dell’emergenza coronavirus, dovrebbe iniziare con un cambio in panchina e, da qualche giorno, i rumors per la successione a Steve Bruce hanno tirato dentro anche Massimiliano Allegri.

Calciomercato Allegri Newcastle : i Megpies nel futuro

L’ex tecnico della Juventus, infatti, risulterebbe tra i favoriti per il nuovo corso dei Megpies ed i betting analyst, seppur con discrezione, credono a questa opportunità. L’approdo al Newcastle di Allegri (entro le ore 23 del 10 settembre 2020), infatti, come riporta Agipronews, è quotato a 5,00 da Sisal Matchpoint. Dopo i molti successi raccolti con la Juventus, quindi, il tecnico italiano potrebbe tentare la sua prima avventura all’estero, ma sempre a tinte bianconere.