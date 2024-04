Juventus, Gatti e Szczesny dal 1′ contro il Milan

Come riporta il Corriere dello Sport, il pensiero della Juventus dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, è subito tornato alla corsa per la Champions League.

Juventus, tornano Gatti e Szczesny

Nella prossima sfida di campionato la Juventus affronterà il Milan, che arriverà allo stadio sabato pomeriggio per una super sfida che avrà il sapore di un derby fra due squadre deluse. Contro i rossoneri, Allegri troverà ancora una volta Szczesny in porta e Gatti in difesa, che rientrerà dopo la squalifica con i biancocelesti. Entrambi potrebbero partire titolari contro i rossoneri e, salvo imprevisti, la difesa sarà completata da Bremer e Danilo. Il problema principale resta, come sempre, quello dei compagni d’attacco di Vlahovic. Ci sarà ancora un ballottaggio fra Milik e Yildiz per affiancare il serbo.