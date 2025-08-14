Juventus, scelto O’Riley a centrocampo: si tratta con il Brighton

Giorni frenetici per il mercato bianconero. La Juventus è in attesa di capire come finirà con il Kolo Muani, si lavora anche per il centrocampo. e sarebbe arrivata a un punto di svolta per Matt O’Riley.

Juventus, offerta al Brighton per O’Riley

Il diesse Comolli sta lavorando con il club inglese per trovare l’accordo. La Juventus avrebbe già ottenuto il “sì” del giocatore dopo aver presentato una bozza del contratto ai suoi agenti e adesso bisogna trovare l’intesa con il Brighton. La dirigenza della Vecchia Signora ha valutato e offerto un possibile prestito con obbligo di riscatto per un giocatore pagato 25 milioni di euro dagli inglesi.

O’Riley ha 24 anni, è un giovane talento molto versatile e multitasking, Igor Tudor può utilizzarlo in vari modi in mezzo al campo. Il giocatore è mancino, ha una buona tecnica e visione di gioco, perfetto per gli assist e conosce bene i tempi giusti dell’inserimento oltre che a buona tecnica difensiva.