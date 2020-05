Juventus: Semedo è tuo! Pjanic in blaugrana

Miralem Pjanic lascerà la Juventus al termine di questa stagione infinita

Secondo quanto riporta lo spagnolo Sport, Juventus e Barcellona hanno finalmente trovato l’accordo per un trasferimento che era nell’aria ormai da settimane. Sul piatto, i bianconeri sono pronti a mettere Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio e 25 milioni di euro. I blaugrana cederebbero Nelson Semedo, laterale destro da tre anni in Catalogna. Sempre secondo la stampa spagnola, tutto ora dipende dalla decisione dello stesso giocatore del Barcellona, che al pari di Arthur potrebbe far saltare il banco scegliendo di non muoversi. Jorge Mendes, il suo procuratore, avrebbe già stilato la proposta, mentre Pjanic e De Sciglio sarebbero già d’accordo con il Barcellona.

Nelson Semedo è un laterale destro d origini portoghesi, è al Barcellona dal 2017 dove in 71 presenze ha messo a segno una rete. Dotato di notevole velocità, tecnica ed abilità nel dribblare gli avversari, non sfigura in fase difensiva.