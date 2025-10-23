La sconfitta al Bernabeu è risultata più amara del previsto per la Juventus. E, per come arrivata, è stata anche immeritata. Ma quello che conta sono anche i tre punti andati persi e la Vecchia Signora, se finisse oggi la Champions, sarebbe fuori dai giochi. Chi è a maggiore rischio è il tecnico Tudor e, contro la Lazio, per l’ottava di campionato, l’attenzione è tutta su di lui.

Juventus, la sfida contro la Lazio diventa importante

La formazione bianconera esce battuta dal “Bernabeu” con un 1-0 con gol firmato da Bellingham anche se la prestazione comunque c’è stata, ma questo non cambia il risultato. Come spesso capita nel calcio quando i risultati non arrivano la posizione dell’allenatore è sempre messa in discussione.

Nelle ultime settimane, ma soprattutto negli ultimi giorni, a Torino sono circolate diverse voci riguardanti il possibile esonero di Igor Tudor. Dopo Madrid è testa all’Olimpico per la sfida contro la Lazio. Per la Juve la sfida contro la squadra allenata dall’ex Sarri sarà un esame molto diverso da quello di Champions. In campionato la Juventus ha un disperato bisogno di punti e non potrà steccare un’altra gara dopo la pesante sconfitta di Como. Oltre ad una solida fase difensiva, Tudor dovrà dimostrare di aver trovato la quadra anche in mezzo al campo e soprattutto in attacco dove, in questa prima fase di stagione, non c’è mai stata continuità di rendimento e di uomini.