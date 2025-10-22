Nicolò Rovella è fermo ai box da tempo. Il giocatore della Lazio è fermo a causa di una pubalgia che gli impedisce di giocare. Dopo aver deciso di non operarsi, in accordo con lo staff medico ha deciso di seguire un rigido protocollo riabilitativo presso il centro sportivo di Formello.

Lazio, le condizioni di Rovella

Rovella è costantemente sotto l’attenta supervisione dello staff medico della Lazio. Il lavoro dei medici si concentra su esercizi mirati per alleviare il dolore e rafforzare la muscolatura dell’area pubica, con l’obiettivo di evitare ricadute una volta che riprenderà a giocare. Nell’ultima settimana il giocatore ha fatto numerosi progressi, ma la società ha deciso di mantiene un atteggiamento prudente. Al momento il centrocampista non farà nessuna corsa contro il tempo in modo da non correre nessun rischio.

L’assenza di Rovella ha rappresentato un problema serio per il centrocampo biancoceleste, e per Maurizio Sarri. il suo rientro è essenziale e quindi si lavora per riaverlo quanto prima e al massimo della forma. Alla Lazio sperano di riaverlo almeno a disposizione in panchina nelle prossime settimane, ma tutto dipenderà dalla risposta del suo fisico ai carichi di lavoro progressivi. Il giocatore, se continua così, potrebbe rientrare in panchina anche dopo la prossima sosta. Intanto l’evoluzione del suo infortunio verrà monitorata giorno dopo giorno.