Tudor non è più l’allenatore della Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso di cambiare rotta dopo le tre sconfitte consecutive e il k.o. all’Olimpico. A Torino hanno deciso di esonerare il tecnico per provare a dare subito una svolta alla stagione dopo gli ultimi risultati negativi.

Juventus, contatti con Spalletti

Contro l’Udinese la squadra bianconera verrà affidata temporaneamente a Massimiliano Brambilla, attuale allenatore della Next Gen, in vista della scelta del sostituto vero e proprio di Tudor.

Il primo allenatore contattato è l’ex ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera ha avviato i contatti con l’ex ct azzurro già da ieri e ragiona su un contratto fino al termine della stagione. Tra le opzioni c’è anche un altro ex della Nazionale, Roberto Mancini. In lista figura anche il nome di Raffaele Palladino.

L’incontro tra la Juve e Spalletti è previsto per oggi, non è detto che ci sarà una fumata bianca. La proposta della Juve, generata da Comolli è un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di un posto in Champions. L’obiettivo della Vecchia Signora è di averlo in panchina già sabato contro la Cremonese. L’accordo, se verrà trovato, verrà firmato oggi e annunciato nel corso della giornata.