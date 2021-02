Juventus, restano 6 gare nel mese di febbraio

La Juventus ha un calendario ricco di impegni in questo mese di febbraio e spera di ritrovare quanti più giocatori disponibili per poter affrontare tutte le sfide sulla lista. Dopo aver archiviato la prima partita, chiusa con una bella vittoria a San Siro contro l’Inter nelle semifinali di Coppa Italia, adesso tocca alla Roma in campionato.

Dybala e Ramsey hanno lavorato a parte

I bianconeri dopo l’Inter hanno avuto un giorno libero dal loro allenatore Pirlo, mercoledì, oggi sono tornati a lavoro per preparare la difficile gara contro la Roma, prevista per sabato 6 febbraio 2021 alle ore 18, all’Allianz Stadium. Questa mattina, al Training Center di Vinovo, è andato in scena il programma della sessione di allenamento quotidiano, fatto di: possessi, esercitazioni e partita. Quello che è risaltato agli occhi di tutti è il lavoro personalizzato svolto da Ramsey e Paulo Dybala. La loro sessione era già prevista, stanno recuperando bene e presto saranno disponibili. Poi c’è Bentancur, che ha usufruito ancora di una giornata di riposo. La Juventus si incontrerà ancora domani, quando è previsto l’appuntamento mattutino per la rifinitura, mentre nel primo pomeriggio, alle 14.30, in programma c’è la conferenza stampa di Andrea Pirlo.