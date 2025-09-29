Juventus, sirene bavaresi per Dusan Vlahovic: il Bayern ci prova

Il mercato è chiuso, ma le società lavorano intensamente a nuovi movimenti per rinforzare il proprio organico. Alla Juventus c’è una situazione alquanto scomoda, una specie di rebus che ancora non si risolve da mesi: il contratto di Dusan Vlahovic.

Juventus, il Bayern ci prova con Dusan Vlahovic

A Torino continua a tenere banco il caso Dusan Vlahovic. Non sono bastate nemmeno le parole di Giorgio Chiellini, nuovo Head of Football Institutional Relations della Juventus “Sarà un giocatore della Juve fino al 30 giugno 2026”, a placare le voci su un possibile trasferimento del serbo è il quotidiano tedesco Bild.

Oggi dalla Germania arrivano voci di un possibile interessamento del Bayern Monaco per l’attaccante della Vecchia Signora. A riportare il particolare è il quotidiano Bild che ricorda come Vlahovic fosse nel mirino dei bavaresi già da tempo, nello specifico nel 2022, quando Robert Lewandowski salutò Monaco di Baviera in direzione Barcellona. Al tempo la richiesta di oltre 80 milioni da parte della Viola sembrò eccessiva e Vlahovic si vestì di bianconero. Adesso che il giocatore è in scadenza e la Juve non ha intenzione di perdere troppi soldi, i tedeschi potrebbero portare via il serbo già a gennaio. Non sarà semplice capire il futuro di Dusan, al momento non ci sono offerte, la trattativa è ancora in una fase di studio, ma ci sono che diversi altri club stanno tenendo d’occhio l’attaccante.