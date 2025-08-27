La Juventus toglie Filip Kostic dal mercato, il giocatore serbo ha sorpreso Igor Tudor e resterà nel proprio organico per la stagione in corso.

Juventus, ritorno di fiamma per Kostic sulla fascia

Filip Kostic ha convinto Igor Tudor nelle ultime settimane, di conseguenza l’esterno mancino non verrà ceduto dalla Juve in questa sessione di mercato e dovrebbe rimanere in rosa come vice Cambiaso. Nelle prossime giornate, quando il giocatore resterà ai box per squalifica, il serbo giocherà titolare sia a Marassi contro il Genoa, sia allo Stadium contro l’Inter.

Sembra che alla fine il nuovo acquisto per la fascia sinistra della Juventus era già alla Continassa. Il serbo è rientrato dal prestito al Fenerbahce come esubero, ma a quanto pare resterà in bianconero visto che ha una chance con Tudor che lo stima parecchio. Il 32enne, nonostante il contratto in scadenza nel 2026, nel giro di qualche settimana sia passato da esubero a risorsa, grazie alle sue prestazioni tra Mondiale per Club, esperienza in Turchia ed amichevoli.