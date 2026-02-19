Juventus, Spalletti pensa alla difesa a tre: le ultime in vista del Como

La disfatta turca ha rotto importanti equilibri che erano stati ritrovati negli ultimi mesi alla Continassa. Luciano Spalletti sa che deve lavorare ancora molto con tutti i ragazzi della Juventus e pensa anche a qualche cambiamento importante in vista della prossima gara di campionato, quella contro il Como allo Stadium sabato sera.

Juventus, quanti problemi per Spalletti

Luciano Spalletti probabilmente apporterà dei cambiamenti nella fase difensiva. I cinque gol subiti ad Istanbul sono stati causati anche da gravi errori della difesa. L’allenatore potrebbe passare ad una retroguardia a tre. Per inseguire non solo il passaggio del turno in Europa ma anche il ritorno in Champions League attraverso il campionato, dove le prossime due gare saranno scontri diretti, Roma e Como.

Inoltre, il tecnico di Certraldo, è anche costretto a dover fare i conti con diverse defezioni. Non ci sarà infatti Gleison Bremer che non ha riportato alcuna lesione, ma che comunque non dovrebbe essere arruolabile contro la formazione di Fabregas. Poi potrebbero esserci ancora problemi per David che si è allenato a parte anche oggi. Al momento poi gli uomini sono contanti soprattutto dietro dove il problema di Bremer ha obbligato al ritorno affrettato a un ruolo da titolare per Federico Gatti con nemmeno la possibilità di schierare Holm e accentrare Kalulu visto che lo svedese si è fatto male nella gara contro l’Inter.