Sudakov poteva arrivare in Serie A già a gennaio. Offerte ufficiali da Juventus e Napoli. Il talento ucraino piace alle big italiane, la rivelazione arriva direttamente dal giovane 22enne mentre è in ritiro con la propria Nazionale.

Georgiy Sudakov è uno dei talenti più interessanti in giro per l’Europa, tanto che già a gennaio la Juventus ha provato a portarlo in Italia. La rivelazione arriva direttamente dal centrocampista dello Shakhtar Donetsk.

Juventus, si sogna per Sudakov

Georgiy Sudakov, trequartista classe 2002 in forza allo Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina, mette in guardia la Juventus sul prezzo del suo cartellino. Al momento il club ucraino ha rifiutato i 40 milioni offerti dal Napoli che a gennaio, così come fatto dalla Juve, ha provato a portarlo in Serie A. Ma Sudakov resta un chiaro obiettivo di Giuntoli a prescindere dalla conferma o esonero di Allegri.

Le dichiarazioni del giovane attaccante arrivano dal ritiro con la sua Nazionale, dove fa sapere di aver visto giocare la Juventus e di non gradire il modulo utilizzato da Allegri. A Torino si sogna per vedere giocare il classe 2002, ma bisognerebbe metterlo a proprio agio, lo stesso giocatore ha dichiarato che non crede di essere adatto il 3-5-2 dei bianconeri. Non sarà semplice. Intanto, sembra che altre squadre europee abbiano avanzato offerte, ma il giocatore ha dichiarato: “Galatasaray, Manchester City e Barcellona? Non so di trattative con loro. So però che lo scorso gennaio ci sono state le proposte ufficiali di Juventus e Napoli: lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni dal Napoli, me lo ha detto l’amministratore delegato del club, Sergei Anatolyevich Palkin. All’inizio ero un po’ dispiaciuto, poi ho compreso le ragioni del club: vuole ovviamente ricavare di più dalla mia cessione”.