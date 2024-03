L’esterno d’attacco, in scadenza di contratto con i biancocelesti a fine stagione, sarebbe destinato ad approdare alla Juve a parametro zero. Felipe Anderson pronto a diventare bianconero.

Juventus, Felipe Anderson a parametro zero in estate

In casa Lazio è un momento cruciale, di rivoluzione, e molto passerà inevitabilmente dalle scelte di Tudor, che saranno guidate sia da idee tattiche che da quanto succederà nelle prossime gare. Per alcuni calciatori il destino sembra già segnato. È il caso di Felipe Anderson, in scadenza a giugno e molto corteggiato da numerose squadre, soprattutto la Juventus. Lotito non vuole mollare il brasiliano, ma sembra che l’attaccante voglia andare via.

La richiesta è quella di tornare ai 3,5 milioni che Felipe Anderson percepiva al West Ham e al momento la Lazio sembra intenzionata ad arrivarci soltanto con i bonus. Sarebbero davvero poche le possibilità, per la Lazio, di trattenere in rosa Felipe Anderson in vista della prossima stagione. L’esterno d’attacco brasiliano, classe 1993, in scadenza di contratto con i biancocelesti a fine stagione, sarebbe destinato ad approdare a Torino.